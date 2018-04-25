Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему лучше не ходить ходить в туалет, если проснулись ночью
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Дети Пугачевой и Галкина снялись для лукбука модного бренда
Украина объявила набор патрульных для Крыма
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Любовь Толкалина тоскует в разлуке с дочкой
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
Британские врачи вылечили первого в мире пациента с супергонореей
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
12В тени войны
17Time 100
16:20 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане участились случаи хищения денег с пластиковых карт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Единый общереспубликанский банковский процессинговый центр просит всех владельцев карт быть более бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Источник: Podrobno.uz

Подспорьем мошенникам служат социальные сети, в которых создаются темы с душещипательными названиями. Пользователям предлагается внести энную сумму на лечение какой-нибудь болезни, которую можно вылечить только за рубежом и за большие деньги. И игра на наших гуманистических чувствах, как ни прискорбно, приносит свои плоды. Под прикрытием благого дела мошенники стараются узнать код доступа к снятию средств с вашей карты, а дальше вы говорите своим деньгам «Прощайте».

«Мошенники подключали объявленные номера пластиковых карт к мобильному приложению и, связавшись с владельцем карты, узнавали код подключения, после чего могли красть собранные средства в онлайн режиме», — говорится в официальном обращении центра.

Все новости региона
 "АвтоВАЗ" намерен продать до конца года в Узбекистане около 4 тысяч авто
В Узбекистане участились случаи хищения денег с пластиковых карт
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Папуасы обзавелись кинжалами из человеческих костей для престижа
Как выглядит космический «снегопад» на поверхности кометы
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
В США 13 фур перекрыли дорогу, чтобы спасти самоубийцу
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь