В Узбекистане участились случаи хищения денег с пластиковых карт

Подспорьем мошенникам служат социальные сети, в которых создаются темы с душещипательными названиями. Пользователям предлагается внести энную сумму на лечение какой-нибудь болезни, которую можно вылечить только за рубежом и за большие деньги. И игра на наших гуманистических чувствах, как ни прискорбно, приносит свои плоды. Под прикрытием благого дела мошенники стараются узнать код доступа к снятию средств с вашей карты, а дальше вы говорите своим деньгам «Прощайте».