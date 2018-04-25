На одном из заводов Могилева произошел разлив ртути

Инцидент произошел на территории ОАО Могилевский завод Электродвигатель при транспортировке металлического контейнера с металлоломом в цех по производству электродвигателей. Случился разлив ртути на площади 15 квадратных метров.

Спасатели обследовали и оградили место обнаружения, провели работы по демеркуризации и замеру концентрации паров ртути в цеху. Превышений предельно допустимой концентрации не зарегистрировано. Технологический процесс на предприятии не нарушался. Пострадавших нет.