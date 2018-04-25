Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какую часть тела никогда нельзя мыть в душе: ответ врачей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Жасмин показала редкое фото сына
Страны G7 сделали заявление, касающееся Крыма
Помолодевшую Галину Польских подозревают в пластике
Как десятки россиянок уехали за мужьями в ИГА оказались в багдадской тюрьме
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Как Ковальчук пропил Вену, а Крикунов – Ригу. Скандалы ЧМ
Уроженец Улан-Удэ выиграл с «Барселоной» Лигу УЕФА
Певица Елка изменилась до неузнаваемости
71-летняя Шер без макияжа выглядит на 20 лет моложе
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12В тени войны
17Time 100
16:18 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

На одном из заводов Могилева произошел разлив ртути

Вчера в 14.50 в МЧС поступило сообщение о разливе ртути на улице Королева в Могилеве.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Инцидент произошел на территории ОАО Могилевский завод Электродвигатель при транспортировке металлического контейнера с металлоломом в цех по производству электродвигателей. Случился разлив ртути на площади 15 квадратных метров.

Спасатели обследовали и оградили место обнаружения, провели работы по демеркуризации и замеру концентрации паров ртути в цеху. Превышений предельно допустимой концентрации не зарегистрировано. Технологический процесс на предприятии не нарушался. Пострадавших нет.

Работники МЧС для утилизации изъяли 6 килограммов ртути и ртутьсодержащих отходов.

Все новости региона
 График переноса рабочих дней в апреле
Стала известна новая дата конца света
Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии ракет
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Папуасы обзавелись кинжалами из человеческих костей для престижа
Как выглядит космический «снегопад» на поверхности кометы
Одного из разработчиков «Новичка» сбила машина
В США 13 фур перекрыли дорогу, чтобы спасти самоубийцу
Американка сняла на видео рыбу-мутанта
Спорт
«Бавария» — «Реал Мадрид». Юпп и Зизу в погоне за вечностью Это будет 25-й поединок команд в рамках Кубка/Лиги чемпионов. Никто чаще в этом турнире не встречался
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь