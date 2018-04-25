Сотрудники ГАЗа рассказали в суде, как коллега пытался их убить

В августе 2017 года работник ПАО «ГАЗ» Барахов ранил ножом пять человек. Трое из них скончались на месте, двое выжили. Обвиняемому была проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

Согласно заключению экспертов, Барахов страдает психическим расстройством, из-за чего он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. В среду проходит судебное заседание по делу Барахова о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

«Двадцать третьего августа я, как обычно, пришел на работу и в цеху увидел идущего мне навстречу Барахова. Я протянул ему руку для приветствия, а он молча нанес мне сильный удар в шею. Я не понял, что произошло. А Барахов молча пошел дальше. Я крикнул: “Что случилось?” И тогда он развернулся, подошел ко мне и с нецензурными словами — мол, как меня все достали — нанес мне еще несколько ударов в шею и плечо. У меня фонтаном хлынула кровь…» — сказал Сергей Базин.

О том, что Барахов никому ничего не говорил и не предъявлял никаких претензий, сообщили и другие потерпевшие.

«Я разговаривал с начальником цеха Александром Агушкиным, а потом повернулся, чтобы уйти, и вдруг услышал удар рядом. Раздался громкий крик крановщицы. В этот момент Барахов нанес мне несколько ударов ножом. Я повернулся и схватил его за руку, пытаясь остановить. Он сразу исчез. Я увидел лежащего (погибшего коллегу) Агушкина в крови… Все происходило молча, Барахов ничего не говорил и также молча исчез», — рассказал в суде потерпевший Александр Королев.