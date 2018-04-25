Сотрудники ГАЗа рассказали в суде, как коллега пытался их убить
Сотрудники Горьковского автомобильного завода, выжившие при нападении на них коллеги, рассказали в суде, как обвиняемый в убийстве трех человек Сергей Барахов пытался их убить.
Сотрудники Горьковского автомобильного завода, выжившие при нападении на них коллеги, рассказали в суде, как обвиняемый в убийстве трех человек Сергей Барахов пытался их убить.
В августе 2017 года работник ПАО «ГАЗ» Барахов ранил ножом пять человек. Трое из них скончались на месте, двое выжили. Обвиняемому была проведена стационарная судебная
Согласно заключению экспертов, Барахов страдает психическим расстройством,
«Двадцать третьего августа я, как обычно, пришел на работу и в цеху увидел идущего мне навстречу Барахова. Я протянул ему руку для приветствия, а он молча нанес мне сильный удар в шею. Я не понял, что произошло. А Барахов молча пошел дальше. Я крикнул: “Что случилось?” И тогда он развернулся, подошел ко мне и с нецензурными словами — мол, как меня все достали — нанес мне еще несколько ударов в шею и плечо. У меня фонтаном хлынула кровь…» — сказал Сергей Базин.
О том, что Барахов никому ничего не говорил и не предъявлял никаких претензий, сообщили и другие потерпевшие.
«Я разговаривал с начальником цеха Александром Агушкиным, а потом повернулся, чтобы уйти, и вдруг услышал удар рядом. Раздался громкий крик крановщицы. В этот момент Барахов нанес мне несколько ударов ножом. Я повернулся и схватил его за руку, пытаясь остановить. Он сразу исчез. Я увидел лежащего (погибшего коллегу) Агушкина в крови… Все происходило молча, Барахов ничего не говорил и также молча исчез», — рассказал в суде потерпевший Александр Королев.
Позже Барахов был задержан на территории завода сотрудниками полиции. При этом он пытался оказать им сопротивление, бросив в них самодельное взрывное устройство. Трое сотрудников полиции также признаны потерпевшими.