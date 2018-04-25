Разгерметизация цистерны с неизвестным веществом произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода
Разгерметизация цистерны с неизвестным веществом произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
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Разгерметизация цистерны с неизвестным веществом произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
По данным регионального ГУ МЧС РФ, тревожный сигнал по каналу 112 поступил 25 апреля в 11:35. Сообщалось, что с территории завода «Волга» валит густой желтый дым.
На место выехали подразделения экстренных служб. Было установлено, что произошла разгерметизация железнодорожной цистерны с неизвестным веществом.
Разгерметизацию удалось устранить, выделение дыма прекращено, проводится забор проб воздуха.