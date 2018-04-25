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16:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Троих граждан Турции выдворили из Молдовы за подделку документов

Они изготовили фальшивые бумаги и вид на жительство в Германии за деньги.

Источник: Комсомольская правда

Из Молдовы выслали троих граждан Турции, один из которых был несовершеннолетним за подделку и использование фальшивых документов. Обвиняемые в возрасте от 16 до 20 лет также заплатили штрафы в размере до 36 тысяч леев, сообщает Canal3.

По данным прокуратуры, в 2017 году, находясь на территории Турции, они изготовили фальшивые документы и виды на жительство в Германии за деньги. До места назначения они пытались добраться через нашу страну. В начале года одного задержали в Кишиневском аэропорту, двух других — на пограничном пункте Крива-Мамалыга.

По данным посольства Германии, виды на жительство, предъявленные обвиняемыми, были украдены осенью 2017 года в Берлинском управлении по делам иностранцев.

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