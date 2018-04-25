Полиция ищет очевидцев убийства на трассе Актобе — Оренбург
Полицейские просят откликнуться очевидцев убийства водителя КамАЗа, которое произошло на трассе Актобе — Оренбург, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Полицейские просят откликнуться очевидцев убийства водителя КамАЗа, которое произошло на трассе Актобе — Оренбург, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом заявил начальник управления криминальной полиции ДВД Актюбинской области Арман Мухамедияров в ходе
«Обращаемся к гражданам за помощью, потому что данное преступление произошло на оживленной трассе Оренбург — Актобе, на 35-м километре. Грузопоток там очень большой. И мы сейчас работаем над тем, сколько лиц могли в это время проезжать, список отрабатываем тех, кто пересекал границу. Там есть граждане Казахстана, граждане Таджикистана, Узбекистана, граждане Российской Федерации. Хотим найти очевидцев, которые могли бы
Тело мужчины нашли на 35-м километре трассы в салоне машины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения. Первый случай убийства произошел 6 апреля. Неизвестные лица с применением огнестрельного оружия совершили разбойное нападение на пассажира микроавтобуса марки Mercedes Benz, припаркованного возле поселка Акшат, на трассе «Северный обход» города Актобе, и похитили денежные средства и золотые украшения. При стрельбе пострадал 35-летний гражданин России. Бригадой скорой помощи он был госпитализирован в больницу Актобе.