Полиция ищет очевидцев убийства на трассе Актобе — Оренбург

Об этом заявил начальник управления криминальной полиции ДВД Актюбинской области Арман Мухамедияров в ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают список тех, кто проезжал через границу из Российской Федерации в Казахстан по трассе Актобе — Оренбург ночью 19 апреля. Возможно, они стали свидетелями тяжкого преступления.

«Обращаемся к гражданам за помощью, потому что данное преступление произошло на оживленной трассе Оренбург — Актобе, на 35-м километре. Грузопоток там очень большой. И мы сейчас работаем над тем, сколько лиц могли в это время проезжать, список отрабатываем тех, кто пересекал границу. Там есть граждане Казахстана, граждане Таджикистана, Узбекистана, граждане Российской Федерации. Хотим найти очевидцев, которые могли бы что-либо заметить и увидеть. В машинах есть видеорегистраторы у некоторых. Если есть возможность, если что-то знают, то просим сообщить нам, анонимность мы гарантируем», — сказал начальник управления криминальной полиции ДВД Актюбинской области Арман Мухамедияров.