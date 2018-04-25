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17:08 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области осудили за убийство мужчину, замуровавшего в бетон тело брата

Таловский районный суд в среду, 25 апреля, вынес приговор Сергею Кодзоеву.

Мужчина хладнокровно убил двоюродного брата обухом топора и замуровал тело в подвале сарая. В наказание мужчину отправили в колонию строгого режима на 10 лет, сообщила корреспондент «Вести-Воронеж» из суда.

Семейная драма разыгралась в селе Николькое Таловского района летом 2017 года. Там 39-летний Сергей Коздоев жил у брата, сам он приехал из Северной Осетии. Как установил суд, братья поссорились во время распития спиртного. Спор быстро перерос в серьёзный конфликт. Сергей Кодзоев схватил обух топора и ударил им родственника по голове. От полученных травм 46-летний мужчина тут же скончался.

Надеясь избежать наказания за убийство, Кодзоев закопал покойника в подвале и забетонировал пол. Спрятав труп, Коздоев рассказал соседям, что брат уехал на заработки в Воронеж. Сам он тоже уехал из Никольского.

Тревогу забила соседка, которой Кодзоев оставил ключи, попросив присмотреть за домом. Женщине показалось странным, что мужчина зацементировал подвал в сарае. Селяневскрыли бетон перфоратором и обнаружили замурованное тело.

Полицейские задержали Сергея Коздоева спустя два с половиной месяца после убийства. Злоумышленника сняли с поезда на станции Россошь. Он направлялся в Красноярск. В суде гособвинение попросило суд о сроке в 12 лет для Сергея Коздоева. При вынесении приговора суд назначил Коздоеву 10 лет лишения свободы.

— Подсудимый Кодзоев принял, я считаю, нечеловеческое решение. Он не заявил об убийстве, а скрыл его. Явка с повинной появилась только через два с половиной месяца после преступления. В своём выступлении я просил суд не принимать её во внимание. Я сделал акцент на способ сокрытия преступления, а именно, фактическое замурование тела потерпевшего, — прокомментировал приговор Денис Грибанов, прокурор Таловского района.

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