Несостоявшиеся грабители оставили записку с извинениями в ВКО

Они пытались взломать банкомат, установленный в районном отделении Казпочты. При помощи подручных средств они частично разрушили стену здания, однако завершить задуманное не смогли и покинули место преступления, а на месте оставили записку с извинениями. Следы взлома заметили сотрудники почты и вызвали полицейских.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, инспекторы установили личности подозреваемых и оперативно их задержали, сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. В полиции отметили, что несмотря на то что, как такового ограбления не было и банкомат не пострадал, в отношении задержанных начато досудебное расследование.