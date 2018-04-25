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17:00 (мск), источник: Tengrinews

Несостоявшиеся грабители оставили записку с извинениями в ВКО

Несостоявшиеся грабители оставили записку с извинениями на банкомате, который пытались взломать в Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Они пытались взломать банкомат, установленный в районном отделении Казпочты. При помощи подручных средств они частично разрушили стену здания, однако завершить задуманное не смогли и покинули место преступления, а на месте оставили записку с извинениями. Следы взлома заметили сотрудники почты и вызвали полицейских.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, инспекторы установили личности подозреваемых и оперативно их задержали, сообщили в пресс-службе ДВД ВКО. В полиции отметили, что несмотря на то что, как такового ограбления не было и банкомат не пострадал, в отношении задержанных начато досудебное расследование.

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