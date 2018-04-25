Несостоявшиеся грабители оставили записку с извинениями в ВКО
Несостоявшиеся грабители оставили записку с извинениями на банкомате, который пытались взломать в
Несостоявшиеся грабители оставили записку с извинениями на банкомате, который пытались взломать в
Они пытались взломать банкомат, установленный в районном отделении Казпочты. При помощи подручных средств они частично разрушили стену здания, однако завершить задуманное не смогли и покинули место преступления, а на месте оставили записку с извинениями. Следы взлома заметили сотрудники почты и вызвали полицейских.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, инспекторы установили личности подозреваемых и оперативно их задержали, сообщили в