Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли в Зернограде
Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли полицейские в Зернограде.
Кражу денег из терминалов оплаты раскрыли полицейские в Зернограде.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, факт нехватки пропажи денег из терминалов выявил в ходе инкассации их владелец. При этом следов взлома терминалов обнаружено не было.
В ходе
Выяснилось, что он сделал дубликаты ключей от устройств и на протяжении нескольких дней забирал из них деньги, которые затем тратил на игровые автоматы.
Ущерб от преступления составил около 300 тысяч рублей.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).