В Крыму на «автоледи» завели уголовное дело из-за фальшивых прав
Жительнице Красноперекопска грозит до 2 лет исправительных работ.
Жительнице Красноперекопска грозит до 2 лет исправительных работ.
Женщине, которая управляла легковой машиной, имея водительское удостоверение неустановленного образца, грозит серьезное наказание.
Сотрудники ГИБДД Красноперекопска остановили автомобиль Deo Matiz за рулем которого сидела 49-летняя местная жительница.
— При проверке водительское удостоверение гражданки вызывало у сотрудников полиции сомнение в подлинности, — сообщает
Специалисты вынесли вердикт — права крымской «автоледи» отличаются от установленного образца.
На сегодняшний день отдел дознания МО МВД России «Красноперекопский» завел на подозреваемую уголовное дело за использование заведомо подложного документа.
По части 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации