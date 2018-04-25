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17:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму на «автоледи» завели уголовное дело из-за фальшивых прав

Жительнице Красноперекопска грозит до 2 лет исправительных работ.

Женщине, которая управляла легковой машиной, имея водительское удостоверение неустановленного образца, грозит серьезное наказание.

Сотрудники ГИБДД Красноперекопска остановили автомобиль Deo Matiz за рулем которого сидела 49-летняя местная жительница.

— При проверке водительское удостоверение гражданки вызывало у сотрудников полиции сомнение в подлинности, — сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. — Удостоверение б изъяли и направили на экспертизу.

Специалисты вынесли вердикт — права крымской «автоледи» отличаются от установленного образца.

На сегодняшний день отдел дознания МО МВД России «Красноперекопский» завел на подозреваемую уголовное дело за использование заведомо подложного документа.

По части 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации крымчанке-водителю грозит максимальное наказание — исправительные работы на срок до двух лет.

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