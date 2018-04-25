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18:31 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Самаре повторно арестовал офицера УФСБ, обвиняемого во взятках

Самарский районный суд, повторно рассмотрев ходатайство следствия, в среду арестовал до 10 июня замглавы службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергея Гудованого, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: РИА Новости

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 июня включительно», — сказала судья.

Уголовное дело в отношении замглавы службы экономической безопасности Сергея Гудованого и начальника отдела «М» УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева возбудили 10 апреля по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Самарский районный суд 12 апреля арестовал Гудованого и Чермашенцева до 10 июня. Это решение офицеры обжаловали в апелляции.

Во вторник Самарский областной суд отказал Чермашенцеву в удовлетворении апелляционной жалобы и отменил постановление об аресте Гудованого, отправив ходатайство следствия на новое рассмотрение в райсуд.

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года обвиняемые ежемесячно в несколько приемов получали взятки в размере более 1 миллиона рублей от директора и руководителя юридической службы ООО МО «ТНП». Делали они это посредством банковских переводов на подконтрольное ООО «СарНефтеТрейд», а также через троих посредников. По данным следствия, эту сумму руководство ООО МО «ТНП» заплатило за то, что сотрудники ФСБ закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.

В ходе обысков у Гудованого сотрудники правоохранительных органов изъяли около 80 миллионов рублей. По словам обвиняемого, более 20 миллионов из этой суммы являются накоплениями его семьи, а оставшиеся 60 миллионов рублей он получил от посредника Алексея Пашкевича. По данным СК, в отношении посредников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

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