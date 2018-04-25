Суд в Самаре повторно арестовал офицера УФСБ, обвиняемого во взятках

Источник: РИА Новости

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 июня включительно», — сказала судья.

Уголовное дело в отношении замглавы службы экономической безопасности Сергея Гудованого и начальника отдела «М» УФСБ по Самарской области Павла Чермашенцева возбудили 10 апреля по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Самарский районный суд 12 апреля арестовал Гудованого и Чермашенцева до 10 июня. Это решение офицеры обжаловали в апелляции.

Во вторник Самарский областной суд отказал Чермашенцеву в удовлетворении апелляционной жалобы и отменил постановление об аресте Гудованого, отправив ходатайство следствия на новое рассмотрение в райсуд.

По версии следствия, с марта 2016 года по март 2018 года обвиняемые ежемесячно в несколько приемов получали взятки в размере более 1 миллиона рублей от директора и руководителя юридической службы ООО МО «ТНП». Делали они это посредством банковских переводов на подконтрольное ООО «СарНефтеТрейд», а также через троих посредников. По данным следствия, эту сумму руководство ООО МО «ТНП» заплатило за то, что сотрудники ФСБ закроют глаза на нарушения в работе перевалочных баз нефти в Самарской области.