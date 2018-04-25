Полиция нашла пропавшего в Кызылорде молодого официанта

Источник: Newtimes.kz

Обеспокоенные родные сообщили в полиции. По словам матери, он никогда раньше не пропадал, всегда звонил и предупреждал, если задерживался.

Ранее в полиции Кызылорды на запрос агентства ответили, что ведутся активные поиски пропавшего молодого человека.

Сегодня УВД города проинформировало наше издание, что полиция нашла пропавшего Сергея Ремизова.

«В результате слаженной поисково-розыскной работы сотрудников полиции без вести пропавший нашелся целым и невредимым 24 апреля в 16.00 часов на территории областного центра», — сообщили в полиции.