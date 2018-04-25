Полиция нашла пропавшего в Кызылорде молодого официанта
23-летний Сергей Ремизов вышел из дома 22 апреля и пропал без вести, передает ИА «NewTimes.kz».
23-летний Сергей Ремизов вышел из дома 22 апреля и пропал без вести, передает ИА «NewTimes.kz».
Обеспокоенные родные сообщили в полиции. По словам матери, он никогда раньше не пропадал, всегда звонил и предупреждал, если задерживался.
Ранее в полиции Кызылорды на запрос агентства ответили, что ведутся активные поиски пропавшего молодого человека.
Сегодня УВД города проинформировало наше издание, что полиция нашла пропавшего Сергея Ремизова.
«В результате слаженной
Как отметили в ведомстве, в настоящее время состояние парня оценивается, как «хорошее». Выясняются причины ухода из дома.