В Минске пьяная молодая пара угнала машину и на большой скорости врезалась в другую

21 апреля ГАИ рассказала об аварии возле улицы Уборевича. Opel на большой скорости въехал в припаркованную возле гаражей машину Honda, в которой сидел житель Гродно. Виновник ДТП покинул место аварии. Оказалось, что этот Opel числится в угоне. Сотрудники отдела уголовного розыска определили личности подозреваемых в угоне — 21-летнего минчанина и его 20-летней подруги.
Молодые люди отдыхали у знакомых. Будучи пьяным, парень забрал из кармана куртки хозяина квартиры ключи от Opel и вместе с девушкой отправился в поездку. Сначала за рулем был парень, а потом девушка, которая и совершила аварию. После ДТП пара вернулась обратно в квартиру и продолжила употреблять алкоголь, отрицая свою причастность к пропаже машины.
В отношении парня и девушки составлены административные протоколы и возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 214 («Угон транспортного средства») УК РБ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.