Пенсионера, который пропал в Минске четыре дня назад, нашли погибшим
Завершен розыск 93-летнего минчанина, который утром в воскресенье, 22 апреля, пошел гулять и не вернулся. Он найден мертвым, рассказали в поисковом отряде Ангел.
Завершен розыск 93-летнего минчанина, который утром в воскресенье, 22 апреля, пошел гулять и не вернулся. Он найден мертвым, рассказали в поисковом отряде Ангел.
Пенсионер пропал в воскресенье, когда пошел гулять в районе парка Победы. Ранее он не раз терялся в городе. Мужчину искали милиция, волонтеры и родные.
Спустя четыре дня прохожие сообщили о том, что нашли погибшего мужчину в районе Слепянки. По предварительным сведениям, его гибель не носит криминального характера.