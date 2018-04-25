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19:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Гомеле на чиновника облисполкома завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями

Не так давно в Гомельский райисполком «прославился» на всю Беларуси громким увольнением председателя, который целую неделю прогуливал работу. И вот еще одно сообщение о непорядке в высших кругах управленцев на Гомельщине.

Источник: Комсомольская правда

За превышение служебных полномочий и злоупотребления, которые в итоге повлекли тяжкие последствия, в УСК Гомеля возбудили уголовное дело против экс-председателя комитета по экономике Гомельского областного исполкома, сообщает Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.

Также в совершении уголовных преступлений по аналогичному составу обвиняют и других граждан. Нарушения выявили сотрудники управления ГУБОПиК МВД по Гомельщине.

В данный момент следствие продолжается: запланирован целый комплекс следственных мероприятий и оперативных действий, призванных достоверно установить все обстоятельства, предшествующие данным коррупционным преступлениям.

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