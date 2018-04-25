В Гомеле на чиновника облисполкома завели уголовное дело за злоупотребление полномочиями

За превышение служебных полномочий и злоупотребления, которые в итоге повлекли тяжкие последствия, в УСК Гомеля возбудили уголовное дело против экс-председателя комитета по экономике Гомельского областного исполкома, сообщает Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.
Также в совершении уголовных преступлений по аналогичному составу обвиняют и других граждан. Нарушения выявили сотрудники управления ГУБОПиК МВД по Гомельщине.
В данный момент следствие продолжается: запланирован целый комплекс следственных мероприятий и оперативных действий, призванных достоверно установить все обстоятельства, предшествующие данным коррупционным преступлениям.