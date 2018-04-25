Житель Атырау нашел на улице восемь килограмм черной икры

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Задержанный с восьмью килограммами черной икры житель Атырау заявил, что нашел деликатес на улице, передает телеканал «КТК».

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В сумке мужчины обнаружили пластиковые контейнеры, наполненные икрой. Еще килограмм он хранил в холодильнике дома.

«На вопросы полицейских задержанный заявил, что рюкзак нашел на улице. Учитывая, что сейчас на черном рынке стоимость килограмма икры доходит до 250 тысяч тенге, всю находку оценили в два миллиона», — сообщает телеканал.

Заведено уголовное дело по статье 290 УК РК — «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений и животных и (или) их частями и дериватами, а также с растениями и животными и (или) их частями и дериватами, изъятие которых запрещено».