Несколько могил оказались разрушены на кладбище в Кольцово

Прочная каменная плита разлетелась на куски, упало и надгробие в нескольких метрах, еще одно соседнее — покосилось. Здесь, говорят люди, орудовали вандалы.

«Ветром невозможно так сдуть. Если посмотреть внимательно, кое-где торчат штыри. Видно, что-то ли вырывали, то ли пинали. Я даже не знаю, кто способен на такое, потому что это просто аморально», — возмущается жительница Екатеринбурга Людмила Фёдоровна.

Всё случилось прошлой ночью, со слов Людмилы, ещё позавчера вечером памятники были целыми. Разгром на кладбище в Кольцово уже был больше месяца назад.

В общей сложности мы насчитали шесть разрушенных могил. Но местные уверяют, их больше. У захоронений, которые сейчас заметены снегом, повреждены надгробия и украдены оградки. На месте сегодня работали полицейские, они опросили жителей и осмотрели поврежденные памятники.

Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, но ни одна из них не является криминальной.

«Проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и очевидцы произошедшего. По итогам проверки будет принято мотивированное процессуальное решение. По предварительным данным, акта вандализма или хулиганских действий не усматривается», — сообщил специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Константин Курбатов.