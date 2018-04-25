Несколько могил оказались разрушены на кладбище в Кольцово
Погром на кладбище в Кольцово — там разрушены несколько надгробий. Проверку уже ведет полиция.
Погром на кладбище в Кольцово — там разрушены несколько надгробий. Проверку уже ведет полиция.
Прочная каменная плита разлетелась на куски, упало и надгробие в нескольких метрах, еще одно соседнее — покосилось. Здесь, говорят люди, орудовали вандалы.
«Ветром невозможно так сдуть. Если посмотреть внимательно,
Всё случилось прошлой ночью, со слов Людмилы, ещё позавчера вечером памятники были целыми. Разгром на кладбище в Кольцово уже был больше месяца назад.
В общей сложности мы насчитали шесть разрушенных могил. Но местные уверяют, их больше. У захоронений, которые сейчас заметены снегом, повреждены надгробия и украдены оградки. На месте сегодня работали полицейские, они опросили жителей и осмотрели поврежденные памятники.
Правоохранители рассматривают несколько версий случившегося, но ни одна из них не является криминальной.
«Проводится проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и очевидцы произошедшего. По итогам проверки будет принято мотивированное процессуальное решение. По предварительным данным, акта вандализма или хулиганских действий не усматривается», — сообщил специалист отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Константин Курбатов.
Главную причину случившегося полицейские назовут через несколько недель, когда пройдет проверка.