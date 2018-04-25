Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Названа страна, заблокировавшая заседание комиссии Украина — НАТО
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
РФС оштрафовал «Зенит» и «Арсенал»
Посещаемость РФПЛ: лучше еще не было
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Меган Маркл сменила два стильных наряда за несколько часов
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
12В тени войны
20:45 (мск), источник: Sputnik.md

Сильное землетрясение в Румынии: его почувствовали и в Молдове

Данные о магнитуде толчка у европейских и румынских сейсмологов разнятся.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Землетрясение силой пять баллов по шкале Рихтера произошло в Румынии в среду в 20.15 по местному времени.

Эксперты ожидают повторы магнитудой 3,0. Глубина толчков — 144.738 километра. По данным румынского Нацинститута развития физики Земли, в районе произошедшего находятся города Ковасна (12 километров), Инторсура-Бузеулуй (25 километров), Тыргу Секуеск (27 километров), Нехою (35 километров), Сфынту Георге (52 километра).

Европейские сейсмологи сообщают, магнитуда толчка составила 4,6.

Землетрясение почувствовали в Молдове, особенно на юге.

Все новости региона
 Что произошло в Молдове и мире пока все спали: стрельба и отставки
Что планируют обсудить в среду в Бендерах Додон и Красносельский
США отказались верить в попадание своих «Томагавков» в Россию
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Названа самая задолжавшая страна Европы
Путин вручил золотые звезды Героям Труда России
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Путин анонсировал новый набор в кадровый резерв РАНХиГС
Спорт
У Бобровского снова провальные цифры в Кубке Стэнли Один из лучших вратарей мира снова не смог помочь «Коламбусу» пройти дальше первого раунда плей-офф, пропуская в каждой встрече не меньше трех шайб
Авто
В России появится новая автомобильная марка Китайцы считают, что корейский автопром отстаёт по технологиям. Такое громкое заявление на Пекинском автосалоне сделала глава Great Wall Motor госпожа Ван Фэнин
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь