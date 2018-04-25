Сильное землетрясение в Румынии: его почувствовали и в Молдове
Данные о магнитуде толчка у европейских и румынских сейсмологов разнятся.
Данные о магнитуде толчка у европейских и румынских сейсмологов разнятся.
КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Землетрясение силой пять баллов по шкале Рихтера произошло в Румынии в среду в 20.15 по местному времени.
Эксперты ожидают повторы магнитудой 3,0. Глубина толчков — 144.738 километра. По данным румынского Нацинститута развития физики Земли, в районе произошедшего находятся города Ковасна (12 километров),
Европейские сейсмологи сообщают, магнитуда толчка составила 4,6.
Землетрясение почувствовали в Молдове, особенно на юге.