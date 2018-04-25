В Молдове произошло землетрясение
Сильное землетрясение произошло сегодня вечером в сейсмической зоне Вранча в Румынии. Магнитуда подземных толчков составила 5,0.
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Сильное землетрясение произошло сегодня вечером в сейсмической зоне Вранча в Румынии. Магнитуда подземных толчков составила 5,0.
Эпицентр находился на глубине 144-х км. Толчки ощущались и в Молдове.
По данным Службы чрезвычайных ситуаций, никаких происшествий в результате землетрясения зафиксировано не было.