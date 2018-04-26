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09:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области уничтожили 59 боеприпасов времен войны

Гранаты и мины нашли в Рамонском районе и Нововоронеже.

Взрывотехники уничтожили 52 боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Рамонском районе и семь боеприпасов — в Нововоронеже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду, 25 апреля. Взрывоопасные предметы ликвидировали на установленных подрывных площадках.

В Рамонском районе уничтожили 32 артиллерийских снаряда разного калибра, 16 минометных мин, две противотанковые мины ТМИ-35, один запал и одну ручную гранату. Боеприпасы обнаружили при земляных работах в Ломовском и Скляевском сельских поселениях. В Нововоронеже ликвидировали семь минометных мин, которые нашли при земляных работах на Южном шоссе.

Сотрудники ГУ МЧС по региону напомнили, что при обнаружении боеприпасов категорически запрещено предпринимать какие-либо действия с ними. Если вы увидели подозрительный предмет, следует позвонить по телефонам службы спасения: 112 (для мобильных телефонов), 101 (для мобильных и городских телефонов) или по телефону доверия 8 473 277 99 00.

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