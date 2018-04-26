В Воронежской области уничтожили 59 боеприпасов времен войны

Взрывотехники уничтожили 52 боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Рамонском районе и семь боеприпасов — в Нововоронеже, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду, 25 апреля. Взрывоопасные предметы ликвидировали на установленных подрывных площадках.

В Рамонском районе уничтожили 32 артиллерийских снаряда разного калибра, 16 минометных мин, две противотанковые мины ТМИ-35, один запал и одну ручную гранату. Боеприпасы обнаружили при земляных работах в Ломовском и Скляевском сельских поселениях. В Нововоронеже ликвидировали семь минометных мин, которые нашли при земляных работах на Южном шоссе.