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21:58 (мск), источник: Sputnik.by

Столинская резня бензопилой: сельчанин угрожал расправой милиционерам

Сначала мужчина пугал сотрудников РОВД ножом, а потом принес из кладовки заведенную бензопилу.

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Стовлинского района, который угрожал милиционерам включенной бензопилой, сообщил ресурс «Медиа-Полесье» со ссылкой на Столинский РОСК.

Два сотрудника РОВД прибыли в деревню Лисовичи для прибыли разбирательства по факту совершения 28-летним местным жителем административного правонарушения.

По информации ресурса, нетрезвый мужчина в присутствии милиции повел себя неадекватно: сначала угрожал ножом, а затем принес из кладовки заведенную бензопилу и пригрозил правоохранителям расправиться с ними.

Мужчина был обезврежен, в отношении него Столинским райотделом СК было возбуждено дело по ст. 364 Уголовного кодекса Беларуси (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривает до шести лет лишения свободы.

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