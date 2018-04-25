Под Барановичами пенсионерка вызвала МЧС из-за учений военных
Женщина испугалась стрельбы из орудий.
Женщина испугалась стрельбы из орудий.
68-летняя горожанка Владислава Ефимчик рассказала
— Полетели огненные снаряды! У меня помутнело сознание и сбился сердечный ритм! Показалось, что попадут в мой сарай! Я убежала с огорода и позвонила в МЧС, попросила меня эвакуировать, объяснив, что доехать до дома не на чем. В МЧС сказали, что я рассказываю сказки и предложили позвонить в военкомат. В военкомате посоветовали обратиться в милицию, — рассказала женщина.
После многочасовой стрельбы пенсионерка собралась с силами и дошла до ж/д станции, а теперь боится вернуться на дачу…
Журналистам подтвердили, что рядом с «Ивушкой» были учения, но не так близко, как показалось пенсионерке, также информировались СМИ и местные предприятия.
А как вы считаете, до начала стрельб нужно оповещать людей, например, по громкоговорителю?