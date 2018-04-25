Под Барановичами пенсионерка вызвала МЧС из-за учений военных

Источник: Комсомольская правда

68-летняя горожанка Владислава Ефимчик рассказала intex-press. by, что приехав 20 апреля в 9 утра на дачу в садовое товарищество «Ивушка» в Барановичском районе, обнаружила боевую технику едва не за забором. К обеду военные стали стрелять из-за чего пенсионерке стало плохо.

— Полетели огненные снаряды! У меня помутнело сознание и сбился сердечный ритм! Показалось, что попадут в мой сарай! Я убежала с огорода и позвонила в МЧС, попросила меня эвакуировать, объяснив, что доехать до дома не на чем. В МЧС сказали, что я рассказываю сказки и предложили позвонить в военкомат. В военкомате посоветовали обратиться в милицию, — рассказала женщина.

После многочасовой стрельбы пенсионерка собралась с силами и дошла до ж/д станции, а теперь боится вернуться на дачу…

Журналистам подтвердили, что рядом с «Ивушкой» были учения, но не так близко, как показалось пенсионерке, также информировались СМИ и местные предприятия.