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22:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Барановичами пенсионерка вызвала МЧС из-за учений военных

Женщина испугалась стрельбы из орудий.

Источник: Комсомольская правда

68-летняя горожанка Владислава Ефимчик рассказала intex-press.by, что приехав 20 апреля в 9 утра на дачу в садовое товарищество «Ивушка» в Барановичском районе, обнаружила боевую технику едва не за забором. К обеду военные стали стрелять из-за чего пенсионерке стало плохо.

— Полетели огненные снаряды! У меня помутнело сознание и сбился сердечный ритм! Показалось, что попадут в мой сарай! Я убежала с огорода и позвонила в МЧС, попросила меня эвакуировать, объяснив, что доехать до дома не на чем. В МЧС сказали, что я рассказываю сказки и предложили позвонить в военкомат. В военкомате посоветовали обратиться в милицию, — рассказала женщина.

После многочасовой стрельбы пенсионерка собралась с силами и дошла до ж/д станции, а теперь боится вернуться на дачу…

Журналистам подтвердили, что рядом с «Ивушкой» были учения, но не так близко, как показалось пенсионерке, также информировались СМИ и местные предприятия.

А как вы считаете, до начала стрельб нужно оповещать людей, например, по громкоговорителю?

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