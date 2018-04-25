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25 апреля, источник: Kazinform

В ВКО на полях замерзла озимая пшеница

УСТЬ-КАМЕНОГРСК. КАЗИНФОРМ — Бесснежная весна этого года в Восточном Казахстане привела к гибели 1,7 гектаров озимой пшеницы. Об этом стало известно на заседании областного акимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Руководитель областного управления сельского хозяйства Аскар Жакыпбаев рассказал о трудностях крестьян из-за малого количества снега, выпавшего этой зимой. Из-за этого 5,4 процента посевов замерзли.

«Осенью прошлого года на 31,3 тыс. гектарах были засеяны озимые. Из них на 1700 гектарах семена замерзли. Еще на 5200 гектарах состояние посевов плохое, на 22,9 тыс. гектарах состояние оцениваем как удовлетворительное. Только на 1,5 тыс. гектарах озимые взойдут без трудностей», — сказал Аскар Жакыпбаев.

В целом в Восточном Казахстане планируется засеять 1,357 млн. гектаров. Это на 40,9 тыс. больше, чем в прошлом году.

Автор: Есімжан Нақтыбай
Перевод: Сания Кутбанова.

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