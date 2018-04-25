В ВКО на полях замерзла озимая пшеница

Руководитель областного управления сельского хозяйства Аскар Жакыпбаев рассказал о трудностях крестьян
«Осенью прошлого года на 31,3 тыс. гектарах были засеяны озимые. Из них на 1700 гектарах семена замерзли. Еще на 5200 гектарах состояние посевов плохое, на 22,9 тыс. гектарах состояние оцениваем как удовлетворительное. Только на 1,5 тыс. гектарах озимые взойдут без трудностей», — сказал Аскар Жакыпбаев.
В целом в Восточном Казахстане планируется засеять 1,357 млн. гектаров. Это на 40,9 тыс. больше, чем в прошлом году.
Автор: Есімжан Нақтыбай
Перевод: Сания Кутбанова.