На астанчан оформляли до 10 кредитов, которые «не нужно возвращать»

Источник: Tengrinews

Злоумышленники убеждали доверчивых астанчан оформить на себя кредиты и пообещали, что проблем с погашением не возникнет. Людям в качестве вознаграждения выплачивали от 10 до 20 процентов от займа. Остальные деньги мошенники присваивали себе. Таким образом, на некоторых пострадавших было оформлено сразу по несколько кредитов, вплоть до 10 займов. Одной из пострадавших оказалась Жанар Нуртаева, которая требует от правоохранительных органов скорейшего расследования дела. По астанчанки словам, на нее оформлены кредиты в девяти банках. Общая сумма всех займов составляет пять миллионов тенге. Банки добились, чтобы из зарплаты женщины удерживали 70 процентов в счет погашения кредитов.

«Да, мы обманулись, да, это произошло. Сейчас правоохранительные органы занимаются только перепиской. Мы ходим в МВД, мы ходим в ДВД, в прокуратуру, в генпрокуратуру, вот наши письма, везде они ссылаются. ДВД отправляет в МВД, МВД в прокуратуру, прокуратура в Генпрокуратуру», — рассказала Нуртаева.

Вместе с Жанар еще несколько десятков человек уверяют, что их ввели в заблуждение, пообещав вознаграждение за согласие на оформление кредитов. По словам заемщиков, некоторые из них на момент получения денег уже числились в черном списке кредитного бюро. Несмотря на это, им одобряли займы. Мошенники действовали по отработанной схеме. К дому заемщика подъезжал водитель и в течение одного дня они объезжали несколько отделений. Обманутые называют 16 казахстанских банков, участвовавших в выдаче кредитов. В прошлом году полицейские Астаны задержали женщину, убеждающую людей брать заведомо невозвратные кредиты. Ею оказалась Менсулу Табакова. С 2012 по 2014 год она обманула больше сотни человек. Совершено более 500 эпизодов мошенничества на сумму свыше 350 млн тенге. Приговором Сарыаркинского суда № 2 города Астаны Менсулу Табакова осуждена к четырем с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.

«Сейчас осудили одну Табакову. И в наших приговорах сказано, что наши долги должна оплатить Табакова», — сказала Жанар Нуртаева.

В ДВД столицы сообщили, что расследование по обращениям граждан продолжается.

«Порядка 60 обращений зарегистрированы в единый реестр досудебного расследования. Продолжается расследование по факту мошенничества. Принимаются предусмотренные законом меры для всестороннего объективного и полного расследования данного дела, — прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы ведомства София Колышбекова.