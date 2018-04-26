В Казани из-за трещины в трубе без газа остались 190 частных домов

В среду днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в газовой трубе по улице Центральная в поселке Константиновка образовалась трещина.

На месте сотрудники газовой службы установили, что в газопроводе треснул сварочный шов. Чтобы отремонтировать трубу сотрудникам аварийной службы пришлось временно отключить газ. В результате без него остались около 578 человек.