В Казани из-за трещины в трубе без газа остались 190 частных домов
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казани
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Казани
В среду днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в газовой трубе по улице Центральная в поселке Константиновка образовалась трещина.
На месте сотрудники газовой службы установили, что в газопроводе треснул сварочный шов. Чтобы отремонтировать трубу сотрудникам аварийной службы пришлось временно отключить газ. В результате без него остались около 578 человек.
Через четыре часа восстановительные работы были завершены. В результате инцидента никто не пострадал.