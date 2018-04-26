В Зеленодольском районе Татарстана загорелся тепловоз
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана загорелся тепловоз, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана загорелся тепловоз, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сообщение о возгорании тепловоза пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около одиннадцати часов утра.
Пожар произошел днем в четверг, 25 апреля, вблизи станции Гари на 4-м км железной дороги Зеленый Дол — Гари. Огонь охватил 45 квадратных метров тепловоза.
Уже к полудню пожарным удалось полностью потушить пожар. В результате инцидента никто не пострадал.