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09:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Зеленодольском районе Татарстана загорелся тепловоз

(Казань, 25 апреля, «Татар-информ»). В Зеленодольском районе Татарстана загорелся тепловоз, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании тепловоза пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 около одиннадцати часов утра.

Пожар произошел днем в четверг, 25 апреля, вблизи станции Гари на 4-м км железной дороги Зеленый Дол — Гари. Огонь охватил 45 квадратных метров тепловоза.

Уже к полудню пожарным удалось полностью потушить пожар. В результате инцидента никто не пострадал.

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