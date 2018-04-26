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09:23 (мск), источник: Newsroom24.ru

Два автомобиля горели в Нижегородской области 25 апреля

Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, пожары произошли в Шатковском и Вачском районах.

В 03:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании транспортного средства в райцентре Шатки. В результате пожара выгорел моторный отсек на площади 2 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекались девять человек и четыре единицы техники.

В 16:49 стало известно о загорании автомобиля в селе Новосёлки Вачского района. В результате пожара сгорел автомобиль на площади 5 кв. м. В тушении пожара было задействовано 5 человек, 2 единицы техники.

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