Два автомобиля горели в Нижегородской области 25 апреля

В 03:27 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о загорании транспортного средства в райцентре Шатки. В результате пожара выгорел моторный отсек на площади 2 кв. м. К ликвидации последствий пожара привлекались девять человек и четыре единицы техники.



В 16:49 стало известно о загорании автомобиля в селе Новосёлки Вачского района. В результате пожара сгорел автомобиль на площади 5 кв. м. В тушении пожара было задействовано 5 человек, 2 единицы техники.



