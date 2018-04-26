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09:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Шумилин: Из-за строительства комплекса «Планета Океан» в здании дворца спорта «Юность» появились трещины

В среду в Калининграде прошел конкурс по выбору проекта обновленного фасада спорткомплекса «Юность».

Источник: Комсомольская правда

После обсуждения всех предложений архитекторов выступил зампредседателя горсовета Андрей Шумилин, который сообщил, что из-за строительства комплекса «Планета Океан» в непосредственной близости от спорткомплекса на стенах здания начали появляться трещины.

— Нам сейчас главное, чтобы здание не рухнуло, — заявил Шумилин. — Сейчас уже маяки стоят, потому что когда начали долбить тут сваи, Сивкова (директор музея Мирового океана — Ред.) же об этом не говорит, но у нас реально проблемы очень серьезные начались. Чтобы было понятно, тепловой режим в залах должен соответствовать 15 градусам в зимний период, а через эти вот щели так зимой дуло, что дети занимались в теплой одежде. Мы подогреваем, конечно, но это же дополнительные расходы бюджета.

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