Шумилин: Из-за строительства комплекса «Планета Океан» в здании дворца спорта «Юность» появились трещины

— Нам сейчас главное, чтобы здание не рухнуло, — заявил Шумилин. — Сейчас уже маяки стоят, потому что когда начали долбить тут сваи, Сивкова (директор музея Мирового океана — Ред.) же об этом не говорит, но у нас реально проблемы очень серьезные начались. Чтобы было понятно, тепловой режим в залах должен соответствовать 15 градусам в зимний период, а через эти вот щели так зимой дуло, что дети занимались в теплой одежде. Мы подогреваем, конечно, но это же дополнительные расходы бюджета.