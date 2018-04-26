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12:59 (мск), источник: Городской репортер

Подозреваемого в убийстве 25-летней жительницы Ростова заключили под стражу

В Ростове подозреваемого в убийстве 25-летней девушки заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Как сообщалось ранее, днем 18 апреля 25-летняя жительница Ростова села в автомобиль без номеров на Красноармейской улице, после чего исчезла в неизвестном направлении. Позже ее нашли убитой, по подозрению в преступлении задержали 32-летнего знакомого девушки, жителя Аксайского района.

«Он допрошен следователем в качестве подозреваемого, с его участием проведена проверка показаний на месте. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в следственном комитете. Расследование уголовного дела продолжается.

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