Подозреваемого в убийстве 25-летней жительницы Ростова заключили под стражу

Как сообщалось ранее, днем 18 апреля 25-летняя жительница Ростова села в автомобиль без номеров на Красноармейской улице, после чего исчезла в неизвестном направлении. Позже ее нашли убитой, по подозрению в преступлении задержали 32-летнего знакомого девушки, жителя Аксайского района.