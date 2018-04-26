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10:09 (мск), источник: VLADNEWS

Девушка из Владивостока бесследно пропала в Тайланде

Жительница приморской столицы отправилась на отдых в Паттайю.

Девушка из Владивостока бесследно пропала в Тайланде, сообщает РИА VladNews.

Известно, что с 30 января по 10 февраля жительница Владивостока 32-летняя Римма Хаметова отдыхала в курортном городе Тайланда — Паттайе. Девушка проживала в отеле Central Pattaya Hotel. В Россию до настоящего времени так и не вернулась, с 3 марта телефон недоступен.

«Никому о себе не сообщала. Заявление в полицию написали, пока безрезультатно. Если есть информация пишите @misstrouble913. Страница девушки в Инстаграм @pumma_kara», — пишут родственники пропавшей.

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