Девушка из Владивостока бесследно пропала в Тайланде

Известно, что с 30 января по 10 февраля жительница Владивостока 32-летняя Римма Хаметова отдыхала в курортном городе Тайланда — Паттайе. Девушка проживала в отеле Central Pattaya Hotel. В Россию до настоящего времени так и не вернулась, с 3 марта телефон недоступен.