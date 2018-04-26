Девушка из Владивостока бесследно пропала в Тайланде
Жительница приморской столицы отправилась на отдых в Паттайю.
Жительница приморской столицы отправилась на отдых в Паттайю.
Девушка из Владивостока бесследно пропала в Тайланде, сообщает РИА VladNews.
Известно, что с 30 января по 10 февраля жительница Владивостока 32-летняя Римма Хаметова отдыхала в курортном городе Тайланда — Паттайе. Девушка проживала в отеле Central Pattaya Hotel. В Россию до настоящего времени так и не вернулась, с 3 марта телефон недоступен.
«Никому о себе не сообщала. Заявление в полицию написали, пока безрезультатно. Если есть информация пишите @misstrouble913. Страница девушки в Инстаграм @pumma_kara», — пишут родственники пропавшей.