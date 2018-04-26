Члены ОПГ осуждены во Владивостоке

Как установлено в судебном заседании, они перевозили из Южной Кореи на грузовом судне немаркированную алкогольную продукцию в целях ее дальнейшего сбыта.

При этом какие-либо сопроводительные документы, подтверждающие легальность производства и оборота такой продукции, в том числе обязательные сертификаты соответствия, у них отсутствовали.

В результате таких действий во Владивосток было ввезено более 10 тысяч бутылок различных наименований алкогольной продукции, на которых отсутствовали специальные марки, изготовленные производством Гознак.

Общая стоимость изъятой нелегальной алкогольной продукции составила свыше 21 млн рублей.

Кроме этого, двое из подсудимых признаны виновными в хищении свыше 13 млн рублей. Так, обманув представителя московской компании, занимающейся спецодеждой, под предлогом оказания услуг по поставке товара из Китайской Народной Республики в г. Москву, злоумышленники похитили денежные средства, переведенных им для исполнения своих обязательств.

Признав указанных лиц виновными в мошенничестве и незаконном обороте немаркированного алкоголя, суд назначил им за содеянное 6 лет 6 месяцев и 5 лет 5 месяцев лишения свободы, определив для отбывания наказания исправительную колонию общего режима. Остальным фигурантам, осужденным только за оборот немаркированной алкогольной продукции, суд назначил от 3,8 лет до 4,6 лет лишения свободы условно.

Приговором постановлено изъятую алкогольную продукцию уничтожить. Исковые требования потерпевшего о возмещении в результате мошеннических действий ущерба удовлетворены судом в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.