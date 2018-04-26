В Красноярске директор УК потратил деньги жильцов на недвижимость и займы
Прокуратура Кировского района проверила работу управляющей компании «Кленовый дворик».
Прокуратура Кировского района проверила работу управляющей компании «Кленовый дворик».
Во время проверки выяснилось, что руководство УК присвоило деньги, которые жители многоквартирных домов Кировского и Ленинского районов вносили на оплату коммунальных услуг. Общая сумма ущерба составила 99 млн рублей.
По данным прокуратуры, деньги жильцов директор «Кленового дворика» потратил на покупку недвижимости и выдачу займов учредителям компании.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье “мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности”», — говорится в сообщении.