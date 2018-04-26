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05:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске директор УК потратил деньги жильцов на недвижимость и займы

Прокуратура Кировского района проверила работу управляющей компании «Кленовый дворик».

Во время проверки выяснилось, что руководство УК присвоило деньги, которые жители многоквартирных домов Кировского и Ленинского районов вносили на оплату коммунальных услуг. Общая сумма ущерба составила 99 млн рублей.

По данным прокуратуры, деньги жильцов директор «Кленового дворика» потратил на покупку недвижимости и выдачу займов учредителям компании.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по статье “мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности”», — говорится в сообщении.

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