В Красноярске директор УК потратил деньги жильцов на недвижимость и займы

Во время проверки выяснилось, что руководство УК присвоило деньги, которые жители многоквартирных домов Кировского и Ленинского районов вносили на оплату коммунальных услуг. Общая сумма ущерба составила 99 млн рублей.

По данным прокуратуры, деньги жильцов директор «Кленового дворика» потратил на покупку недвижимости и выдачу займов учредителям компании.