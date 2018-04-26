Дом после ремонта разваливается в центре Караганды

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Дом № 4 по улице Ленина в шахтерской столице находится в старом центре города. Тут тишина и порядок, а рядом хорошо развита инфраструктура, только вот последние два года жителей дома эти факторы не радуют.

Больше двух лет назад фасад дома, который обращен на оживленную дорогу, и крышу отремонтировали, однако в итоге стало только гораздо хуже. С тех пор дом начал ветшать на глазах: крыша постоянно течет, по строению начали образовываться трещины, а балконы будто вот-вот рухнут.

Нина Николаевна живет в этом доме с 1950-го года. Пенсионерка уже устала к кому-либо обращаться.

«В КСК нам сказали, что это наши личные проблемы. Мол, квартиры в частной собственности, а значит, нам никто ничем не обязан. Но ведь мы не сами довели дом до такого состояния. Зачем надо было трогать крышу и вместо того, чтобы сделать лучше, делать намного хуже. Я давно же тут живу. Поверьте мне, так плохо как сейчас никогда не было. Пусть нам хотя бы крышу отремонтируют, чтобы не текла. Бог уже с этим фасадом». Екатерина выросла в этом доме. По ее словам, до ремонта все было хорошо, и дом был одним из добротных в районе. «Моя семья живет тут уже во втором поколении. Квартира у нас на первом этаже. Раньше не было вообще никаких проблем. Когда мы узнали, что акимат решил облагородить фасад нашего дома, то обрадовались. Думали, станет еще лучше и здание обновится, но не тут-то было. Что-то испортили на крыше и с трубами, теперь когда тает снег или идет дождь, то с крыши вода просачивается в дома, а с подвалов идет сырость».

Читайте также Самый странный пешеходный переход обнаружили в Британии

Женщина уверяет, что жители обращались в различные инстанции, но каких-либо мер по улучшению состояния дома до сих не предпринято.

«Получается, что страдают в основном жильцы первых и третьих этажей. Ремонтировать балконы бессмысленно, потому что с крыши рано или поздно потечет вода и все смоется. Мы понимаем, что у нас в городе есть дома и с худшим состоянием, но ведь у нас все было хорошо, никто о ремонте не просил. Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Владимир подтверждает слова своей соседки. По словам мужчины в квартирах стали появляться трещины.

«Из-за сырости мы даже болеть чаще стали. Наверное, это тоже о чем-то говорит. А эти страшные трещины по фасаду и балкону нас жутко пугают. В квартирах вечная сырость, крыша течет, стены могут покрыться плесенью. На третьем этаже соседи говорят, что замучились бегать тазики выливать. Особенно балконы страдают. До вот этого ремонта от акимата все было у нас нормально. Дом всегда был ухоженным, а теперь вот будто гниет».