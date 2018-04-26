Дом после ремонта разваливается в центре Караганды
Жильцы дома в центре Караганды бьют тревогу. По их словам, здание находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, передает NUR.KZ.
Жильцы дома в центре Караганды бьют тревогу. По их словам, здание находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте, передает NUR.KZ.
Дом № 4 по улице Ленина в шахтерской столице находится в старом центре города. Тут тишина и порядок, а рядом хорошо развита инфраструктура, только вот последние два года жителей дома эти факторы не радуют.
Больше двух лет назад фасад дома, который обращен на оживленную дорогу, и крышу отремонтировали, однако в итоге стало только гораздо хуже. С тех пор дом начал ветшать на глазах: крыша постоянно течет, по строению начали образовываться трещины, а балконы будто
Нина Николаевна живет в этом доме с 1950-го года. Пенсионерка уже устала к
«В КСК нам сказали, что это наши личные проблемы. Мол, квартиры в частной собственности, а значит, нам никто ничем не обязан. Но ведь мы не сами довели дом до такого состояния. Зачем надо было трогать крышу и вместо того, чтобы сделать лучше, делать намного хуже. Я давно же тут живу. Поверьте мне, так плохо как сейчас никогда не было. Пусть нам хотя бы крышу отремонтируют, чтобы не текла. Бог уже с этим фасадом». Екатерина выросла в этом доме. По ее словам, до ремонта все было хорошо, и дом был одним из добротных в районе. «Моя семья живет тут уже во втором поколении. Квартира у нас на первом этаже. Раньше не было вообще никаких проблем. Когда мы узнали, что акимат решил облагородить фасад нашего дома, то обрадовались. Думали, станет еще лучше и здание обновится, но не
Женщина уверяет, что жители обращались в различные инстанции, но
«Получается, что страдают в основном жильцы первых и третьих этажей. Ремонтировать балконы бессмысленно, потому что с крыши рано или поздно потечет вода и все смоется. Мы понимаем, что у нас в городе есть дома и с худшим состоянием, но ведь у нас все было хорошо, никто о ремонте не просил. Хотели как лучше, а получилось как всегда».
Владимир подтверждает слова своей соседки. По словам мужчины в квартирах стали появляться трещины.
«Из-за сырости мы даже болеть чаще стали. Наверное, это тоже о
Жильцы дома просят власти рассмотреть возможность проведения капитального ремонта в доме, хотя бы привести его в прежнее состояние.