4 пассажира с подозрением на инфекцию выявлено в пермском аэропорту
Состояние всех прибывающих контролируется с помощью тепловизора.
Состояние всех прибывающих контролируется с помощью тепловизора.
В Роспотребнадзоре подвели итоги 1 квартала
«За это время осуществлялись прямые перелеты в неблагополучные по инфекционным заболеваниям страны — Индию, Таиланд, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, — сообщает
Пермякам и жителям края при планировании выездов за границу рекомендуется заблаговременно уточнять сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.
В настоящее время сохраняются риски заражения:
— холера (Куба, Доминиканская Республика, Эквадор, Индия, Непал, Бангладеш, Ирак, Сирия, Таиланд, Мьянма, Южная Корея, Йемен);.
— малярия (страны Африки южнее Сахары, Таиланд, Индонезия, Камбоджа, Вьетнам, Северная Корея, Малайзия, Йемен, Индия, Доминиканская Республика, Венесуэла, Куба, Коста Рика);.
— лихорадка Денге (все страны
— чума (Демократическая Республика Конго, Китай, Монголия, Перу, США);.
— желтая лихорадка (при поездках в страны Африки, Южной Америки обязательно наличие международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки);.
— лихорадка Зика (Мексика,
— коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (БВРС-КоВ) (страны Ближнего Востока, в том числе — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар, Иордания, Оман, Кувейт);.
— геморрагическая лихорадка Эбола (Центральная и Западная Африка);.
— геморрагическая лихорадка Марбург (Демократическая Республика Конго, Уганда, Ангола, Кения);.
— геморрагическая лихорадка Ласса (Нигерия, Бенин, Того