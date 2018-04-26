4 пассажира с подозрением на инфекцию выявлено в пермском аэропорту

«За это время осуществлялись прямые перелеты в неблагополучные по инфекционным заболеваниям страны — Индию, Таиланд, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты, — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. — Было досмотрено 83 пассажирских суда и 18610 пассажиров, прибывших в Россию. С помощью тепловизора у всех прибывших выявлялись признаки инфекционных заболеваний. Всего было выявлено четверо больных с подозрением на инфекционные заболевания. На бортах, где они летели, провели комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий.