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07:29 (мск), источник: АиФ Уфа

Провал на дороге в деревне Башкирии засыпали на час раньше срока

Проблему в деревне Ибрагимово Илишевского района считают решенной.

Провал на дороге в деревне Ибрагимово Илишевского района засыпали на час раньше поставленного срока, в 20.00. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

В 20.00 25 апреля коммунальные службы Илишевского района восстановили движение автомобилей по аварийному участку дороги в деревне Ибрагимово. Планировали — к 21.00. После обращения жителей в МЧС вечером 24 апреля работы по ликвидации ЧП велись почти сутки.

На 26 апреля администрация Илишевского района запланировала укрепить участок дороги с обеих сторон в местах возможного размыва. Ситуация под контролем Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Напомним, службы района занялись решением проблемы после сигнала на телефон 112 в 18.00 24 апреля. За какое время образовался крупный провал дороги, проходящей над речкой, в администрации не ответили.

Специалисты предполагают, что виноват в случившемся не паводок, а халатность строителей, «забывших» проложить под ней трубы для его безопасного прохождения.

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