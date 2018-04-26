Провал на дороге в деревне Башкирии засыпали на час раньше срока

Провал на дороге в деревне Ибрагимово Илишевского района засыпали на час раньше поставленного срока, в 20.00. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

В 20.00 25 апреля коммунальные службы Илишевского района восстановили движение автомобилей по аварийному участку дороги в деревне Ибрагимово. Планировали — к 21.00. После обращения жителей в МЧС вечером 24 апреля работы по ликвидации ЧП велись почти сутки.

На 26 апреля администрация Илишевского района запланировала укрепить участок дороги с обеих сторон в местах возможного размыва. Ситуация под контролем Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Напомним, службы района занялись решением проблемы после сигнала на телефон 112 в 18.00 24 апреля. За какое время образовался крупный провал дороги, проходящей над речкой, в администрации не ответили.