Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Наше сердце, наш Нинок»: в Москве простились с Ниной Дорошиной
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Энрике Иглесиас посмотрел футбол вместе со своими детьми
Как выглядит типичный английский дом (фото)
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
WADA оспорит вердикт суда в пользу россиян
Татьяна Навка в мини-платье станцевала на теплоходе
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
12Восстание обреченных
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
06:53 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Республиканской клинической больнице в Уфе ночью произошёл пожар

Минувшей ночью в 02 часа 35 минут в экстренные службы поступило сообщение о сработке сигнализации в здании ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова находящегося в Кировском районе Уфы по ул. Достоевского.

На место автоматом направили силы по рангу пожара № 3. Об этом ГорОбзор.ру сообщили в Главном управлении МЧС России по РБ.

— Для ликвидации привлечены силы и средства БТП РСЧС в количестве 18 единиц техники и 51 человек, в том числе от МЧС 15 единиц техники и 40 человек личного состава, — пояснили в службе.

По прибытию установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе.

В 03 часа 06 минут открытое горение ликвидировано, в 03 часа 28 минут пожар потушен полностью.

На тушение подан 1 ствол РСК-50, работало 5 звеньев ГДЗС.
Погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается.

Все новости региона
 Госдума ужесточит наказание для водителей, сбежавших с места ДТП
В Республиканской клинической больнице в Уфе ночью произошёл пожар
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Пентагон: «противники» глушат системы американских самолетов
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
Роналду исчез, но «Реал» победил «Королевский клуб» одержал волевую победу над «Баварией» и сделал еще один шаг к киевскому финалу Лиги чемпионов
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь