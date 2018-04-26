В Республиканской клинической больнице в Уфе ночью произошёл пожар

На место автоматом направили силы по рангу пожара № 3. Об этом ГорОбзор.ру сообщили в Главном управлении МЧС России по РБ.

— Для ликвидации привлечены силы и средства БТП РСЧС в количестве 18 единиц техники и 51 человек, в том числе от МЧС 15 единиц техники и 40 человек личного состава, — пояснили в службе.

По прибытию установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуировано 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе.

В 03 часа 06 минут открытое горение ликвидировано, в 03 часа 28 минут пожар потушен полностью.