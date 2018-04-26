В Алматы загорелись донерная и банкетный зал

«В 06.06 часов на пульт “101” ДЧС Алматы поступило сообщение о горении донерной по адресу: Жетысуский район, улица Геологов, 1Б. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 06.14 часов. Как выяснилось, произошло горение донерной с переходом огня на кровлю одноэтажного банкетного зала ресторана “Достар”», — сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.