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08:08 (мск), источник: Tengrinews

В Алматы загорелись донерная и банкетный зал

В Алматы в районе КамАЗ-центра случился пожар, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Огнем оказалась охвачена донерная.

«В 06.06 часов на пульт “101” ДЧС Алматы поступило сообщение о горении донерной по адресу: Жетысуский район, улица Геологов, 1Б. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 06.14 часов. Как выяснилось, произошло горение донерной с переходом огня на кровлю одноэтажного банкетного зала ресторана “Достар”», — сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Пожар локализован в 06.56 часов и ликвидирован в 07.15 часов.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет.

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