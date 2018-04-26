Из роддома в Уфе из-за пожара эвакуировали почти 250 рожениц и младенцев
УФА, 26 апр — РИА Новости. Почти 250 человек, в том числе почти 60 новорожденных, были эвакуированы при пожаре в роддоме в Уфе, никто не пострадал, сообщает
УФА, 26 апр — РИА Новости. Почти 250 человек, в том числе почти 60 новорожденных, были эвакуированы при пожаре в роддоме в Уфе, никто не пострадал, сообщает
По данным ведомства, сообщение о срабатывании сигнализации в здании республиканской клинической больнице имени Куватова на улице Достоевского в Уфе поступило в 02.35 (0.35 мск). На место были направлены силы по рангу пожара № 3.
«По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в
Никто не пострадал.
Спасатели потушили возгорание в 03.28 (1.28 мск).
«На месте работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается. На ликвидации пожара работали 18 единиц техники и 51 человек», — говорится в сообщении ведомства.