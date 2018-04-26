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07:45 (мск), источник: РИА Новости

Из роддома в Уфе из-за пожара эвакуировали почти 250 рожениц и младенцев

УФА, 26 апр — РИА Новости. Почти 250 человек, в том числе почти 60 новорожденных, были эвакуированы при пожаре в роддоме в Уфе, никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, сообщение о срабатывании сигнализации в здании республиканской клинической больнице имени Куватова на улице Достоевского в Уфе поступило в 02.35 (0.35 мск). На место были направлены силы по рангу пожара № 3.

«По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома», — сообщает МЧС.

Никто не пострадал.

Спасатели потушили возгорание в 03.28 (1.28 мск).

«На месте работают дознаватель МЧС и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается. На ликвидации пожара работали 18 единиц техники и 51 человек», — говорится в сообщении ведомства.

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