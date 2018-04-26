Из роддома в Уфе из-за пожара эвакуировали почти 250 рожениц и младенцев

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, сообщение о срабатывании сигнализации в здании республиканской клинической больнице имени Куватова на улице Достоевского в Уфе поступило в 02.35 (0.35 мск). На место были направлены силы по рангу пожара № 3.

«По прибытии установлено, что происходит горение на посту дежурной медицинской сестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже. В ходе тушения из здания эвакуированы 238 человек, в том числе 56 детей. Эвакуированные размещены в соседнем хирургическом корпусе и близлежащие родильные дома», — сообщает МЧС.

Никто не пострадал.

Спасатели потушили возгорание в 03.28 (1.28 мск).