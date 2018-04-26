Расследование 500-томного уголовного дела об обрушении казармы ВДВ в Омске завершено

Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, экс-начальнику учебного центра Олегу Пономареву вменяют превышение должностных полномочий, пособничество в злоупотреблении полномочиями, нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц. Как отмечает издание, согласно обвинению, полковник Пономарев должен был лично проверить безопасность и качество выполненных при реставрации казармы работ. Олег Пономарев свою вину не признал.

Читайте также Потерпевшие по делу об обрушении омской казармы дошли до главы СКР

Окончательное обвинение предъявлено также заместителю Пономарева Владиславу Пархоменко, который сейчас находится в омском СИЗО. Кроме прочих обвинений ему инкриминируют получение взятки в крупном размере. Однако знакомые Пархоменко, как сообщает издание, отмечают, что он брал деньги в долг у знакомых, чтобы нанять себе нового адвоката. Речь идет о сумме в 200 тысяч рублей.

Кроме офицеров окончательные обвинения предъявлены гендиректору ООО «Ремэксстрой» Александру Дорофееву, чья фирма выиграла тендер и реконструировала казарму, а также его партнеру Дмитрию Баязову, руководившему проектом несмотря на отсутствие специального образования.

Как ранее сообщал «СуперОмск», строительная экспертиза показала, что казарма еще в 1975 году была построена с недопустимыми дефектами, значительно снизившими несущую способность здания. Так, при возведении кирпичной кладки использовался недостаточно прочный силикатный кирпич и некачественный раствор, а плиты некоторых перекрытий опирались на стены в пять раз меньше нормы.

Читайте также Семьям погибших в Омской области солдат выплатят 5,8 млн

Плохими были и швы между перекрытиями. А капитальный ремонт, проведенный в 2013 году ООО «Ремэксстрой», не добавил зданию прочности. В частности, одной из ошибок стало удаление со стен здания штукатурки, которая, как показала экспертиза, была прочнее раствора кладки первого этажа.

Защита офицеров считает, что за ремонтными работами должны были следить не полковники ВДВ, а сотрудники федерального «Управления заказчика капитального строительства Минобороны», Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа, ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое», ГУССТ № 9 и СМУ № 916. Следствие же полагает, что они по разным причинам закрыли глаза на нарушения во время работ.