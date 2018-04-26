Фальшивая модель из Североуральска выманила у поляка 8 миллионов

По данным ведомства, Анастасия Тютрюмова 1983 года рождения из поселка Калья зарегистрировалась на сайте знакомств под псевдонимом Екатерина. При этом она выложила фото стройной молодой девушки с длинными светлыми волосами — впоследствии выяснилось, что это фотография зарубежной модели.

Выдавая себя за эту модель, женщина познакомилась с жителем Польши.

«При этом злоумышленница узнала, что потерпевший является обеспеченным, одиноким мужчиной с неустроенной судьбой и легко поддается женскому влиянию», — отмечают в прокуратуре.

Они общались по телефону и в соцсетях. Жительница Североуральска жаловалась поляку на жизненные трудности: рассказывала про ДТП, про смерть матери и что полицейские незаконно задержали ее родственников. При этом «Екатерина» просила деньги в долг, и сочувствующий иностранец перевел ей в общей сложности около 8 млн рублей.

Теперь псевдомодель признана виновной в мошенничестве и должна будет два года отсидеть в колонии, а также заплатить 500 тыс. рублей штрафа. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск на сумму свыше 6,8 млн рублей.