«Вести» узнали подробности нападения на полицейского в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

Жители пятиэтажки на улице Дуси Ковальчук до сих пор обсуждают произошедшее. В момент ЧП Надежда Старцева стояла возле дома.

Надежда Старцева, жительница дома № 270/1 по ул. Дуси Ковальчук: «Такой визг машины, бежит охранник, кричит, и мы поняли, что там сбили человека».

Ольга Золотарева на месте происшествия оказалось одной из первых. Мужчина лежал в двух шагах от крыльца Лицея № 159. В учебном заведении в тот момент полным ходом шли занятия. О том, что пострадал сотрудник полиции, сообщили в региональное МВД.

Сергей Щекотин, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области: «Наряд ППС обратил внимание на припаркованный автомобиль “Тойота-Спринтер” с тремя мужчинами в салоне, которые производили манипуляции со сканирующим устройством. При попытке задержания водитель автомобиля резко тронулся с места».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QUdJ3CoyVWA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Полицейский успел схватиться за руль машины — окно у водителя было открыто. Нарушитель нажал на газ.

Елена Овчаренко, корреспондент: «Судя по следам на месте преступления, машина, за руль которой в тот момент держался полицейский, заехала вот сюда, на поребрик. Далее она прижала полицейского вот к этому столбу и поехала дальше, протащив его примерно 50 метров. В итоге сотрудник полиции оказался вон там, под знаком «Пешеходный переход».