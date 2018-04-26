«Вести» узнали подробности нападения на полицейского в Новосибирске
Нападение на полицейского в Новосибирске. Сотрудник
Нападение на полицейского в Новосибирске. Сотрудник
Жители пятиэтажки на улице Дуси Ковальчук до сих пор обсуждают произошедшее. В момент ЧП Надежда Старцева стояла возле дома.
Надежда Старцева, жительница дома № 270/1 по ул. Дуси Ковальчук: «Такой визг машины, бежит охранник, кричит, и мы поняли, что там сбили человека».
Ольга Золотарева на месте происшествия оказалось одной из первых. Мужчина лежал в двух шагах от крыльца Лицея № 159. В учебном заведении в тот момент полным ходом шли занятия. О том, что пострадал сотрудник полиции, сообщили в региональное МВД.
Сергей Щекотин, начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области: «Наряд ППС обратил внимание на припаркованный автомобиль “Тойота-Спринтер” с тремя мужчинами в салоне, которые производили манипуляции со сканирующим устройством. При попытке задержания водитель автомобиля резко тронулся с места».
Полицейский успел схватиться за руль машины — окно у водителя было открыто. Нарушитель нажал на газ.
Елена Овчаренко, корреспондент: «Судя по следам на месте преступления, машина, за руль которой в тот момент держался полицейский, заехала вот сюда, на поребрик. Далее она прижала полицейского вот к этому столбу и поехала дальше, протащив его примерно 50 метров. В итоге сотрудник полиции оказался вон там, под знаком «Пешеходный переход».
Водитель тут же уехал. Задержать его и пассажиров правоохранителям удалось в течение нескольких часов. Эта машина — вещественное доказательство по делу о посягательстве на жизнь полицейского. Пострадавший майор сегодня в реанимации, за его жизнь борются врачи. Его выздоровления ждут не только родные и близкие, но и весь личный состав Областного управления МВД.