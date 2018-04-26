Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС пришел в Крым: изоляция РФ перешла в поражение Запада - Ганжар
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Жасмин показала редкое фото сына
Россиян обманывают с жильем в Болгарии
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
WADA оспорит вердикт суда в пользу россиян
Анна Нетребко взволновала соцсети снимком в купальнике
Дженнифер Лопез блистала на гала-вечере Time 100
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии
Фоторепортажи
12В тени войны
17Time 100
08:21 (мск), источник: Om1.ru

Соседские посиделки закончились поножовщиной

О криминальном ранении пациента врачи сообщили в полицию.

В минувший вторник в одном из частных домов Называевска два соседа 24 и 26 лет решили приятно провести вечер. Вначале все начиналось культурно и ничего не предвещало беды. Однако к вечеру между парнями произошла ссора. И тот, кто помладше, схватился за нож и запустил его в живот своему товарищу.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи провели срочную операцию. Сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает. Однако 25 апреля врачи сообщили правоохранителям, что к ним поступил пациент с криминальным ранением.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в преступлении был задержан 24-летний сосед. Отметим, что парень ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

Все новости региона
 В трех омских министерствах сменятся руководители
Омский «Авангард» может возглавить Петерис Скудра
В Госдепе прокомментировали проникновение в генконсульство РФ
Мигранты оказались адекватнее коренных жителей России
Скрытая угроза: ИИ может начать ядерную войну к 2040 году
Космический грузовик «Прогресс МС-07» затопили в Тихом океане
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Что происходит на предприятиях «Русала»: рассказы рабочих
Спорт
Роналду исчез, но «Реал» победил «Королевский клуб» одержал волевую победу над «Баварией» и сделал еще один шаг к киевскому финалу Лиги чемпионов
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов Высокие каблуки, идеальный макияж и прическа, веселая улыбка и энергичные движения, а главное – ни следа усталости, изнеможения, бледности, отеков
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь