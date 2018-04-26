Соседские посиделки закончились поножовщиной

В минувший вторник в одном из частных домов Называевска два соседа 24 и 26 лет решили приятно провести вечер. Вначале все начиналось культурно и ничего не предвещало беды. Однако к вечеру между парнями произошла ссора. И тот, кто помладше, схватился за нож и запустил его в живот своему товарищу.