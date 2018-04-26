Стали известны подробности исчезновения в Уфе 36-летнего Владимира Косухина

Пропавшего 19 апреля в уфимском микрорайоне Сипайлово 36-летнего Владимира Косухина могли видеть в районе Индустриального шоссе. Об этом в беседе с «КП-Уфа» рассказал родной брат мужчины Сергей.

-Я выложил объявление о его пропаже в соцсетях и мне ответили, что очень похожего на него человека видели около дома 141 по Индустриальному шоссе. Сейчас к делу подключились сотрудники полиции из Калининского отдела, — говорит Сергей Косухин.

По его словам, Владимир ранее никогда так надолго не уходил. В тот вечер у них с братом произошел небольшой конфликт и он ушел из дома, не прихватив с собой даже мобильный телефон.

-Он спокойно попрощался с друзьями, которые находились у нас дома и вышел. Больше мы его не видели, — сокрушается Сергей.