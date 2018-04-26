Стоматологическая клиника загорелась на улице Покрышкина в Новосибирске

— Клубы дыма вырывались из стоматологической клиники, занимающей эту площадь. Огонь локализовали прибывшие сотрудники пожарной охраны. Информация о причинах и пострадавших уточняется, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Сообщается, что в момент возгорания в клинике находились шесть человек, они смогли самостоятельно и без последствий покинуть помещения. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по области, сообщение о возгорании поступило в 07:54, огонь удалось локализовать к 08:09 и полностью ликвидировать к 08:18.