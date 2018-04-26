Стоматологическая клиника загорелась на улице Покрышкина в Новосибирске
В момент ЧП в ней находилось шесть человек, никто не пострадал.
В момент ЧП в ней находилось шесть человек, никто не пострадал.
ЧП произошло в доме на улице Покрышкина, 1. Загорелась стоматологическая клиника, расположенная на первом этаже здания.
— Клубы дыма вырывались из стоматологической клиники, занимающей эту площадь. Огонь локализовали прибывшие сотрудники пожарной охраны. Информация о причинах и пострадавших уточняется, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Сообщается, что в момент возгорания в клинике находились шесть человек, они смогли самостоятельно и без последствий покинуть помещения. По данным