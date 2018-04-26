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08:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Стоматологическая клиника загорелась на улице Покрышкина в Новосибирске

В момент ЧП в ней находилось шесть человек, никто не пострадал.

ЧП произошло в доме на улице Покрышкина, 1. Загорелась стоматологическая клиника, расположенная на первом этаже здания.

— Клубы дыма вырывались из стоматологической клиники, занимающей эту площадь. Огонь локализовали прибывшие сотрудники пожарной охраны. Информация о причинах и пострадавших уточняется, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Сообщается, что в момент возгорания в клинике находились шесть человек, они смогли самостоятельно и без последствий покинуть помещения. По данным пресс-службы Главного управления МЧС по области, сообщение о возгорании поступило в 07:54, огонь удалось локализовать к 08:09 и полностью ликвидировать к 08:18.

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