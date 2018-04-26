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08:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии прекращены поиски 95-летней Людмилы Налимской

К сожалению, пенсионерку обнаружили мертвой.

В Башкирии прекращены поиски 95-летней жительницы Стерлитамака Людмилы Налимской. Напомним, что пожилая женщина ушла из дома еще 20 апреля и уже не вернулась обратно. 6 дней родственники, полиция и волонтеры разыскивали пенсионерку, ведь она нуждалась в медицинской помощи.

К сожалению, сегодня, 26 апреля, стало известно, что Людмила Налимская найдена мертвой. Никаких подробностей гибели женщины пока не сообщается.

Редакция «Комсомольской правды в Уфе» приносит свои искренние соболезнования родственникам Людмилы Налимской.

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