В Башкирии прекращены поиски 95-летней Людмилы Налимской

В Башкирии прекращены поиски 95-летней жительницы Стерлитамака Людмилы Налимской. Напомним, что пожилая женщина ушла из дома еще 20 апреля и уже не вернулась обратно. 6 дней родственники, полиция и волонтеры разыскивали пенсионерку, ведь она нуждалась в медицинской помощи.