В Башкирии прекращены поиски 95-летней Людмилы Налимской
К сожалению, пенсионерку обнаружили мертвой.
К сожалению, пенсионерку обнаружили мертвой.
В Башкирии прекращены поиски 95-летней жительницы Стерлитамака Людмилы Налимской. Напомним, что пожилая женщина ушла из дома еще 20 апреля и уже не вернулась обратно. 6 дней родственники, полиция и волонтеры разыскивали пенсионерку, ведь она нуждалась в медицинской помощи.
К сожалению, сегодня, 26 апреля, стало известно, что Людмила Налимская найдена мертвой. Никаких подробностей гибели женщины пока не сообщается.
Редакция «Комсомольской правды в Уфе» приносит свои искренние соболезнования родственникам Людмилы Налимской.