Экс-полицейский осужден за нападения на банки в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств государственного обвинителя вынес приговор по уголовному делу бывшего полицейского.

Он признан виновным в разбое с угрозой применения насилия, опасного для жизни, с применением оружия, с незаконным проникновением в хранилище, организованной группой, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установлено в суде, в июне 2016 года была создана организованная преступная группа из четырех человек, которая стала промышлять разбоями на территории Екатеринбурга.

«Организованная преступная группа характеризовалась устойчивостью, наличием в ее составе организатора и руководителя, сплоченностью и распределением ролей среди участников при совершении преступлений», — говорится в сообщении.

Действия участников ОПГ были согласованы и подчинены одной цели — совершению вооруженных нападений на банки. Группа действовала почти год — с 7 июля 2016 года по 16 июня 2017 года. За это время ее участники совершили три налета.

Так, 1 сентября 2016 года бандиты, в том числе осужденный, в масках ворвались в дополнительный офис банка на улице Белинского. Угрожая пистолетом, они проникли в хранилище и похитили свыше 3,9 млн рублей, около 34 тыс. долларов США, свыше 16,8 тыс. евро — всего на общую сумму свыше 7,3 млн. рублей.

Еще одному разбою подвергся допофис банка на улице Щербакова. «В этот раз участники организованной группы использовали в качестве средств передвижения к месту преступления велосипеды», — информирует прокуратура.

В то время, как трое нападавших орудовали в офисе, четвертый находился возле здания, наблюдая за окружающей обстановкой. Заметив приближение полицейских, он предупредил об этом по рации своих соучастников.

На выходе из помещения один из членов ОПГ был задержан сотрудниками полиции, а трое скрылись с места преступления. Однако их личности были вскоре установлены, и они также задержаны оперативниками.

Необходимо отметить, что обвиняемый экс-полицейский заключил досудебное соглашение, помогал раскрытию преступлений, поэтому его дело рассматривалось отдельно.