Нижегородца, устроившего резню на ГАЗе, помещают в психбольницу
Трагическое происшествие случилось летом прошлого года.
Трагическое происшествие случилось летом прошлого года.
Автозаводский районный суд на заседании 25 апреля приступил к исследованию материалов дела, касающихся направления на принудительные меры медицинского характера бывшего формовщика литейного цеха, устроившего жестокую резню на предприятии 23 августа прошлого года.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказали в
Рассмотрение данных материалов, предположительно, займет несколько дней
Ранее сообщалось, что рабочего, устроившего резню на ГАЗе, признали невменяемым.