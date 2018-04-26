Нижегородца, устроившего резню на ГАЗе, помещают в психбольницу

Автозаводский районный суд на заседании 25 апреля приступил к исследованию материалов дела, касающихся направления на принудительные меры медицинского характера бывшего формовщика литейного цеха, устроившего жестокую резню на предприятии 23 августа прошлого года.



Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказали в Уголовно-судебном управлении прокуратуры Нижегородской области.



Рассмотрение данных материалов, предположительно, займет несколько дней из-за наличия по делу большого количества свидетелей.



Ранее сообщалось, что рабочего, устроившего резню на ГАЗе, признали невменяемым.



