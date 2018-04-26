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10:06 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье этой ночью сгорел еще один элитный Lexus

Вместе с дорогой иномаркой дотла выгорели Nissan X-Trail и Toyota Corolla.

В Находке ночью 26 апреля сгорели три автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Ночью 26 апреля в 03.45 на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что в районе улице Рыбацкая горят автомобили.

Через 5 минут на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горят три автомашины. В иномарке Lexus горели капот и салон, у автомобиля Toyota Corolla левое переднее колесо и часть двигателя. В автомашине Nissan X-Trail багажник и салон.

В 04.11 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь составила 20 кв. метров. С огнём боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия пострадавших нет.

Напомним, во Владивостоке ночью 26 апреля сгорел внедорожник Lexus стоимостью более 3 миллионов рублей и легковой автомобиль Mazda Axela, также от огня незначительные повреждения получил еще один автомобиль, припаркованный рядом.

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