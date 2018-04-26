В Приморье этой ночью сгорел еще один элитный Lexus

В Находке ночью 26 апреля сгорели три автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Ночью 26 апреля в 03.45 на пульт пожарно-спасательной службы поступила информация о том, что в районе улице Рыбацкая горят автомобили.

Через 5 минут на место происшествия прибыли огнеборцы и приступили к тушению. В ходе разведки было установлено, что горят три автомашины. В иномарке Lexus горели капот и салон, у автомобиля Toyota Corolla левое переднее колесо и часть двигателя. В автомашине Nissan X-Trail багажник и салон.

В 04.11 пожар был полностью ликвидирован. Общая площадь составила 20 кв. метров. С огнём боролись 7 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия пострадавших нет.