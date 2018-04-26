Один человек пострадал при столкновении трех машин в Ростове-на-Дону
Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей в
Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей в
Как сообщает DonDay.ru, авария произошла вечером 25 апреля на пересечении улицы Текучева и переулка Семашко.
По словам очевидцев происшествия, микроавтобус Ford, водитель которого пытался проехать перекресток на красный свет, столкнулся с Hyundai Solaris.
Затем автомобили отбросило на припаркованную Mazda.
В результате столкновения пострадал водитель одной из машин.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.