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15:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Один человек пострадал при столкновении трех машин в Ростове-на-Дону

Один человек пострадал в результате столкновения трех автомобилей в Ростове-на-Дону.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru, авария произошла вечером 25 апреля на пересечении улицы Текучева и переулка Семашко.

По словам очевидцев происшествия, микроавтобус Ford, водитель которого пытался проехать перекресток на красный свет, столкнулся с Hyundai Solaris.

Затем автомобили отбросило на припаркованную Mazda.

В результате столкновения пострадал водитель одной из машин.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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