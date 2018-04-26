У кубанских фермеров украли коров на миллион рублей

По версии следствия, обвиняемые в течение полутора лет похищали крупный рогатый скот у фермеров и частных лиц.

Злоумышленники проникали на территорию фермерских хозяйств и частных домовладений в ночное время, похищенный скот сбывали на бойни, чаще всего в Новокубанском районе.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пятерых жителей Гулькевичского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Обвиняемые заключены под стражу. Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.