У кубанских фермеров украли коров на миллион рублей
Пятеро жителей Краснодарского края обвиняются в совершении 13 похищений животных у фермеров в Гулькевичском, Курганинском и Новокубанском районах на общую сумму более 1 миллиона рублей.
Пятеро жителей Краснодарского края обвиняются в совершении 13 похищений животных у фермеров в Гулькевичском, Курганинском и Новокубанском районах на общую сумму более 1 миллиона рублей.
По версии следствия, обвиняемые в течение полутора лет похищали крупный рогатый скот у фермеров и частных лиц.
Злоумышленники проникали на территорию фермерских хозяйств и частных домовладений в ночное время, похищенный скот сбывали на бойни, чаще всего в Новокубанском районе.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пятерых жителей Гулькевичского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Обвиняемые заключены под стражу. Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.