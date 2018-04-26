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12:12 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

У кубанских фермеров украли коров на миллион рублей

Пятеро жителей Краснодарского края обвиняются в совершении 13 похищений животных у фермеров в Гулькевичском, Курганинском и Новокубанском районах на общую сумму более 1 миллиона рублей.

По версии следствия, обвиняемые в течение полутора лет похищали крупный рогатый скот у фермеров и частных лиц.

Злоумышленники проникали на территорию фермерских хозяйств и частных домовладений в ночное время, похищенный скот сбывали на бойни, чаще всего в Новокубанском районе.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пятерых жителей Гулькевичского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Обвиняемые заключены под стражу. Расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

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